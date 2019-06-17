أعلن فرانشيسكو توتي المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، اليوم الاثنين، بشكل رسمي رحيله عن منصبه القيادي بالنادي.
وأكد توتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنه قرر الرحيل عن روما بسبب خلافات معمسؤولين بالنادي وعدم استشارته في اختيار المدير الفني الجديد للنادي باولو فونسيكا.
وقال أسطورة إيطاليا " الرحيل عن النادي هو بمثابة يوم مؤلم بالنسبة لي"،
ومكث قائد المنتخب الإيطالي السابق في نادي روما لمدة تقارب الثلاثون عامًا، منذ انضمامه لصفوف الناشئين بالنادي عام 1989 وحتى إعلان مغادرته منصبه الإداري لينهي رحلته مع النادي لأول مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا .. توتي ينفصل عن روما لأول مرة منذ 30 عامًأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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