رسميًا .. توتي ينفصل عن روما لأول مرة منذ 30 عامًأ

أعلن فرانشيسكو توتي المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، اليوم الاثنين، بشكل رسمي رحيله عن منصبه القيادي بالنادي.

وأكد توتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنه قرر الرحيل عن روما بسبب خلافات مع

مسؤولين بالنادي وعدم استشارته في اختيار المدير الفني الجديد للنادي باولو فونسيكا.

وقال أسطورة إيطاليا " الرحيل عن النادي هو بمثابة يوم مؤلم بالنسبة لي"،

وأضاف " لم تكن الظروف مواتية للعمل في قطاع الرياضة بالنادي كما أردت".

ومكث قائد المنتخب الإيطالي السابق في نادي روما لمدة تقارب الثلاثون عامًا، منذ انضمامه لصفوف الناشئين بالنادي عام 1989 وحتى إعلان مغادرته منصبه الإداري لينهي رحلته مع النادي لأول مرة.