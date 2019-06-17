سمر حمزة تحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي للمصارعة

نجحت البطلة سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة في احتلال المركز الخامس في التصنيف العالمي للمصارعة النسائية لشهر مايو الماضي عن منافسات وزن 72 كجم. الماضي عن منافسات وزن 72 كجم. وتشارك سمر حمزة في معسكر تدريبي بأوكرانيا استعدادا لبطولة الجائزة الكبرى والتي ستقام في أسبانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو المقبل ودورة الألعاب الأفريقية خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

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