ناصر الخليفي: لا أحد أجبر نيمار على التوقيع لباريس سان جيرمان

شن القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هجومًا حادًا على البرازيلي نيما دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي.

قال الخليفي، في تصريحات نقلتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، "لم يجبر أحد نيمار على التوقيع معنا، وأن يوجد بحديقة الأمراء".

وأضاف مالك باريس سان جيرمان، "هو من أراد أن يوجد هنا، وكان على

علم كامل بالانضمام لنا".

واستطرد حديثه: "أريد أن يرتدي قميص نادي باريس سان جيرمان لاعبون قادرون ويتحملون المسئولية ويلعبون بشرف".

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وتابع: "لكن هناك لاعبين لا يعرفون ذلك وهم غير ملتزمين بخططنا".

وأتم تصريحاته: "لكن نيمار مجبر على احترام تعاقده معنا، فهو مرتبط بعقد يمتد

حتى صيف 2022".

وارتبط اسم نيمار بالانتقال لثنائي الإسباني، فوفقًا لتقارير صحفية فإن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يرغب في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، وفي المقابل تؤكد تقارير أخرى باحتمال عودة اللاعب إلى ناديه السابق برشلونة.

جدير بالذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2016 قادمًا من نادي برشلونة في صفقة تعد الأغلى على الإطلاق بقيمة مالية بلغت 222 مليون يورو.