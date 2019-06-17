ناصر الخليفي ينهي الجدل حول مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

أنهى ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل حول مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اقتراب رحيله.

وأكد الخليفي أنه لن يتخلي عن خدمات مبابي وأن

اللاعب باق مع الفريق بنسبة 200% وان كل ما أثير مؤخرًا حول رحيله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال الخليفي في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول

الفرنسية ردًا على مصير اللاعب: "لت متأكدًا 100% من بقاء مبابي ولكن 200%، إنه لاعب رائع ، لن أترك هذا اللاعب المجنون".

وكانت أنباء قد أثيرت مؤخرًا حول رغبة عدد من الأندية في التعاقد مع مبابي هذا الصيف وعلى راسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.