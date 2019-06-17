كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن الكرة الرسمية التي ستشهد مباريات الدوري الإنجليزيالموسم المقبل الذي ينطلق في شهر أغسطس.
ومن المقرر أن تطرح شركة نايك العالمية المصنعة للكرة بالسوق في الرابع من يوليو المقبل.
شاهد شكل كرة الدوري الإنجليزي :
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإنجليزي يكشف عن كرة البريميرليج للموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.