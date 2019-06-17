الاتحاد الإنجليزي يكشف عن كرة البريميرليج للموسم المقبل

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن الكرة الرسمية التي ستشهد مباريات الدوري الإنجليزي الموسم المقبل الذي ينطلق في شهر أغسطس. الموسم المقبل الذي ينطلق في شهر أغسطس. ومن المقرر أن تطرح شركة نايك العالمية المصنعة للكرة بالسوق في الرابع من يوليو المقبل. شاهد شكل كرة الدوري الإنجليزي :

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