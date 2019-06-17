رياضة | موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة قوية تجمع بين منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا 2019 وتقام مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا هو الساعة السادسة مساء يوم الإثنين 1-7-2019 بتوقيت جمهورية مصر العربية موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا هو الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي في الساعة السادسة مساء يوم الإثنين 1-7-2019 وهي مباراة في غاية القوة نظرًا لبحث الفريقين عن التأهل للدور التالي من بطولة الأمم الإفريقية.

موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا

ويقع منتخب المغرب العربي الشقيق في المجموعة الرابعة مع منتخبات كوت ديفوار وناميبيا وجنوب إفريقيا وهي المجموعة المسماة بمجموعة الموت لقوة المنتخبات المشاركة في هذه المجموعة بينما موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة لها هي بي إن سبورتس وتايم سبورتس وهي مباراة لا بديل فيها لمنتخب المغرب بقيادة مدربه هيرفي رينارد عن تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير المغربية في كل مكان وفي كل أنحاء الوطن العربي.

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ويغيب عن قائمة منتخب المغرب أمين حاريث مهاجم شالكة الألمانى وأيوب الكعبى مهاجم نادى هيبى فورتشن الصينى وعبد الرازق حمد هداف الدوري السعودي بعد استبعاده وسط تناثر الأقاويل حول الأسباب سواء للإصابة أو التعرض لمضايقات في معسكر المنتخب قبل البطولة ويعتمد هيرفي رينارد على قائمة من النجوم مثل منير الكجوى المحمدي حارس مالاجا الإسباني وياسين بونو نجم جيرونا الإسبانى وأحمد التكناوتي حارس الوداد المغربي ورومان سايس مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي ومهدي بنعطية مدافع الدحيل القطري وقائد المنتخب وأشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند الألماني المتألق في الفترة الأخيرة ونصير مزراوى نجم أياكس أمستردام الذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكريم الأحمدي لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي ويوسف آيت بن ناصر نجم سانت إيتيان الفرنسي والمهدي بوربيعة لاعب وسط ساسولو الإيطالي ومبارك بوصوفة نجم خط الشباب السعودي ويونس بلهندة نجم جالاطا سراي التركى وفيصل فجر جناح فريق كان الفرنسى ونور الدين أمرابط الجناح المتألق في النصر السعودي وحكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي والذي كان السبب الأول في وصول فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويوسف النصيرى مدفعجي ليجانيس الإسباني وسفيان بوفال نجم سيلتا فيجو ونبيل درار لاعب فنربخشة التركى وخالد بوطيب مهاجم الزمالك المصري وذلك رغم كثرة الانتقادات الموجهة إليه وأسامة إدريسي مهاجم ألكمار الهولندي.

موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في الساعة السادسة مساء يوم الإثنين 1-7-2019 بتوقيت جمهورية مصر العربية وأعلن الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا القائمة النهائية لمنتخب الأولاد في بطولة أمم إفريقيا وهي دارين كييت (بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي) ورونين ويليامز (سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي) وبروس بفوما (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي) ودانييل كاردوسو وراماهلوي مافهليلي (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي) وتيولاني هلاتشوايو وسيفسو هيلانتي (بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي) وإينوسينت مايلا (أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي) وتانسانكا ماكيزي (كيب تاون الجنوب إفريقي) وبونجاني زينوجو (أميان الفرنسي) وديان فورمان (سوبر سبورت الجنوب إفريقي) وكامويلو موكونجو (برينتفورد الإنجليزي) وتياني مابوندا وتيمبا زواني وهلومبو كيكانا (صن داونز الجنوب إفريقي) وتيولاني سيريرو (فيتسه الهولندي) وتيمنكوسي لورش وسيفسو هيلانتي (أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي) وليبو موتيبا (ستراسبورج الفرنسي) وبيرسي تاو (سانت جالين السويسري) ولارس فيلديوك (سبارتا براج التشيكي) وليبوجانج مابوي وسيبسيسو فلاكازي (صن داونز الجنوب إفريقي) بث مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا