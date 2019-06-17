رياضة | موعد مباراة السنغال وكينيا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

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مباراة تحمل طابع الخطورة والخوف في بطولة أمم إفريقيا 2019 مساء اليوم حيث يلتقي منتخب السنغال مع منتخب كينيا في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2019 ويخشى منتخب السنغال مفاجآت منتخب كينيا موعد مباراة السنغال وكينيا هو الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين 1 – 7 – 2019 بتوقيت جمهورية مصر العربية أما موعد السنغال وكينيا في السعودية فهو الساعة العاشرة مساء اليوم وتقع السنغال مع كينيا والجزائر وتنزانيا في مجموعة من العيار الثقيل لم تتضح ملامحها مشاهدة مباراة بث مباشر مباراة السنغال وكينيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي

موعد مباراة السنغال وكينيا والقنوات الناقلة

ويقود تدريب منتخب السنغال المخضرم أليو سيسيه ويعتمد على نجمه ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي في قيادة الفريق نحو الفوز ببطولة أمم إفريقيا على الأراضي المصرية واستعان سيسيه بقائمة نارية في أمم إفريقيا كان 2019 في مصر مثل عبد الله ديالو حارس رين الفرنسي وألفريد جوميز وسبال الإيطالي وإدوارد ميندي حارس ستاد ريمس الفرنسي والمتألق نجم خط دفاع نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي) والمدافع موسي واجيه لاعب برشلونة الإسباني وبابي عبدو سيسيه مدافع أوليمبياكوس اليوناني وساليف ساني من شالكة الألماني ويوسف سبالو مدافع بوردو الفرنسي ولامين جاساما مدافع جوزيبي التركي وساليو سيسيه مدافع فالنسيان الفرنسي وشيخو كيوتيه الجوكر في فريق كريستال بالاس الإنجليزي مع ألفريد نداي لاعب وسط مالاجا الإسباني وسانتي نجوم لاعب وسط نانس الفرنسي وإدريسا جانا نجم خط وسط إيفرتون الإنجليزي وكيبرين داياتا لاعب وسط كلوب بروج البلجيكي وبابي نداي المخضرم في جالاتا سراي التركي وسيدي سار المتألق مع لورينت الفرنسي وهنري سافيت لاعب وسط بورصاسبور التركي والمهاجم إسماعيلا سار مهاجم رين الفرنسي وكيتا بالدي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي المتألق ومباي نيانج نجم رين الفرنسي وموسي كوناتي وأميان الفرنسي ومباي ديانج مهاجم جالاتاسراي التركي وسادا ثيوب نيم الفرنسي وساديو ماني ليفربول الإنجليزي قائد أحلام أسود التيرانجا مشاهدة بث مباشر مباراة السنغال وكينيا موعد مباراة السنغال وكينيا مساء يوم الإثنين 1 – 7 – 2019 ورغم نجوم السنغال فإن منتخب الجزائر المنافس الأشرس للسنغال يضم أيضًا كتيبة من النجوم مثل رياض محرز والمهاجم إسلام سليماني والمميز ياسين براهيمي والمهاجم الأسطوري بغداد بونجاح مع يوسف البلايلي نجم الترجي التونسي الذي سيلعب إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد البطولة.

تردد القنوات الناقلة لمبارة السنغال وكينيا

ويدخل أليو سيسيه مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز موعد مباراة السنغال وكينيا في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية بث مباشر مباراة السنغال وكينيا في أمم إفريقيا 2019 مشاهدة مباراة السنغال وكينيا في أمم إفريقيا تردد القنوات الناقلة لمباراة السنغال وكينيا هي بي إن سبورتس وتايم سبورت

وقرر سيباستيان مايني المدير الفني لمنتخب كينيا الاعتماد على النجم وانياما نجم وسط فريق توتنهام الإنجليزي كقائد للفريق ومحور ارتكازه في ظل خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية مع الفريق الإنجليزي موعد مباراة السنغال وكينيا مساء يوم الإثنين 1 – 7 - 2019 إلى جانب باتريك ماتاسي وجون أويمبا وفاروق شيكالو في حراسة المرمى مع خط الدفاع المميز المكون من فليمون أوتينو وعبود عمر وبرنارد أوتشينج وموسى محمد أحد نجوم المنتخب الكيني وجواش أونيانجو وجوزيف أوكومو وديفيد أوينو وإريك أوما مع لاعب الوسط فيكتور وانياما ودينيس أودهيمبو وإريك جوهانا وأيوب تيمبي وفرانسيس كهاتا وإسماعيل جونزاليس وأوفيلا أوتشينينج وبول وير وجوهانا أومولو مع ثلاثي خط الهجوم مسعود جمعة ومايكل أولونجا وجون أفير الذين يعتمد عليهم مايني ما بين مهاجم أساسي ولاعبين على دكة الاحتياطي.

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