رياضة | موعد مباراة الجزائر وتنزانيا في أمم إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الجزائر وتنزانيا في أمم إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقاء في غاية الأهلي في بطولة أمم إفريقيا 2019 مساء اليوم حيث يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب تنزانيا في الجولة الساعة الثالثة من المجموعة الثالثة في دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2019 موعد مباراة الجزائر وتنزانيا هو الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين 1 – 7 - 2019 بتوقيت جمهورية مصر العربية أما موعد مباراة الجزائر وتنزانيا في السعودية فهو الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين 1 – 7 - 2019 وتضم مجموعة الجزائر منتخبات كينيا والسنغال وتنزانيا مشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر وتنزانيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا والقنوات الناقلة

ويتولى جمال بلماضي تدريب منتخب محاربي الصحراء في أمم إفريقيا 2019 ونجح في التغلب على أزمات الجزائر قبل انطلاق الدور التمهيدي ويعتمد على نجمه الأول رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ورايس مبولحي وعز الدين دوخة وألكسندر أوكيدجا وعيسي ميندي ومهدي زيفان ورامي بن سبعيني ورفيق حليش ومهدي تاهرات وجمال بلعمري يوسف عطال ومحمد فارس ومحمد بن خماسة وإسماعيل بن ناصر ومهدي عيبد وسفيان فيجولي والنجم عدلان جيديورا هشام بودواي وأدم أوناس وصانع الألعاب رياض محرز والمهاجم إسلام سليماني والمميز ياسين براهيمي والمهاجم الفذ بغداد بونجاج مع يوسف البلايلي نجم الترجي التونسي

ورفع جمال بلماضي مدرب الجزائر شعار لا بديل عن الفوز اليوم في مواجهة إيمانويل أمونيكي المدير الفني الحالي لمنتخب تنزانيا ونجم الزمالك الأسبق موعد مباراة الجزائر وتنزانيا الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية بث مباشر مباراة الجزائر وتنزانيا في أمم إفريقيا 2019 مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا في أمم إفريقيا القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتنزانيا هي بي إن سبورتس وتايم سبورت

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا وتردد القنوات الناقلة

أما قائمة منتخب تنزانيا فتضم الثنائي المصري عبد الرحمن عيسى كمدرب وعلي طه كمحلل أداء وتسعى لتحقيق المفاجأة أمام الجزائر وتحقيق الفوز على منتخب محاربي الصحراء بما يضمه الفريق من لاعبين مميزين سواء من المحليين أو الدوري المحلي حيث يتواجد حميد ماو نجم بتروجت المصري في قائمة تنزانيا لقيادة خط الوسط لمنتخب بلاده بعد تألقه في الدوري المصري موعد مباراة الجزائر وتنزانيا بتوقيت مصر في الساعة التاسعة مساء اليوم بينما تردد القنوات الناقلة مباراة الجزائر وتنزانيا على بي إن سبورتس وتايم سبورتس مساء يوم الإثنين 1 – 7 - 2019

مشاهدة بث مباشر موعد مباراة الجزائر وتنزانيا

Advertisements

ويضم منتخب تنزانيا بقيادة مدربه إيمانويل أمونيكي الذي قدم خليطًا مميزًا في مباراتي السنغال وكينيا عيشي مانولا حارس سيمبا التنزاني وميتاتشا مناتا حارس مباو التنزاني وأرون كالامبو حارس السجون التنزاني وحسن رمضاني مدافع فريق نكانا الزامبي وأجيري موريس مدافع فريق عزام التنزاني وكيلفن يونداني نجم دفاع فريق يانج أفريكانز التنزاني والمتألق علي متوني في خط دفاع ليبولي التنزاني وجاديل كاماجي ميشيل مدافع فريق يانج أفريكانز وفي خط الوسط حميد ماو لاعب الوسط المدافع في فريق بتروجت المصري وفيصل سالوم دبابة فريق يانج أفريكانز التنزاني ومدثر يحيى لاعب وسط عزام التنزاني وفيسينت فيليبو جناح فريق مباو التنزاني وإراستو نيوني المتألق في سيمبا التنزاني مع مجموعة مميزة في خط الهجوم مثل محمد حسين مهاجم سيمبا التنزاني وفرانك دومايو نجم خط هجوم عزام التنزاني ويحيى زايد مهاجم فريق الإسماعيلي المصري والذي كان يجلس كثيرًا على دكة البدلاء وجون بوكو مهاجم سيمبا التنزاني وتوماس أوليمونجو من فريق شبيبة الساورة الجزائري وفريد موسى مهاجم فريق تينيريفي وعبد الله موسى الذي ينشط في فريق بلاك بول الإنجليزي وسيمون مسوفا الذي قدم مسيرة مميزة مع فريق الدفاع الجديدي المغربي ومبوانا ساماتا قائد جينك البلجيكي وهجوم تنزانيا ورشيد مانداوا المحترف في بي دي إف البتسواني