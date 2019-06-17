رياضة | مدرب الزمالك يطلب ضم أنطوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك يطلب ضم أنطوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب خالد جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع المهاجم الغانى جون أنطوى، لاعب فريق مصر المقاصة، خلال الميركاتو الصيفى لتدعيم هجوم الفريق.

ويرى جلال أن جون أنطوى سيكون إضافة قوية لخط هجوم الفريق بالموسم المقبل، وذلك لقدرته الرائعة على التهديف وترجمة الفرص.

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وتدرس إدارة الزمالك، الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة مصر المقاصة، خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم الصفقة، والتعرف على مطالب الفريق الفيومى.

يذكر أن جون أنطوى قد تمكن فى الموسم الحالى من تسجيل 11 هدفاً مع مصر المقاصة، كما تمكن من صناعة 4 أهداف.