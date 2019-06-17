رياضة | رسميا.. ريال مدريد يعلن استمرار نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ريال مدريد يعلن استمرار نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأثنين عن قرار ريال مدريد النهائي بشأن مصير إبراهيم دياز، لاعب الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لموقع برنابيو ديجيتال الإسباني، فأن دياز مستمر في ريال مدريد الموسم المقبل بنسبة 100%.

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وأكمل الموقع أن ريال مدريد كان سيقوم بإعارة دياز لصفوف ديبورتيفو ألافيس لكن زين الدين زيدان، مدرب النادي أقنع النادي باستمراره في الموسم المقبل.

وأشار الموقع إلى أن زيدان أخبر دياز بأنه ضمن مشروع النادي الجديد في الموسم المقبل.

وكان دياز انضم لصفوف ريال مدريد من مانشستر سيتي في يناير الماضي مقابل 17 مليون يورو.