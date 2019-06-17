رياضة | ناصر الخليفي يغدر بنيمار: لا يريد ولا يفهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر الخليفي يغدر بنيمار: لا يريد ولا يفهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي النار على البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مهاجم الفريق لرغبته في الرحيل إلى برشلونة الإسباني

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وقال الخليفي في حديثه عن نيمار لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "أنا أريد لاعبين يسعون لتقديم كل شيء للدفاع عن شرف القميص ومشروع النادي.. أولئك الذين لا يريدون أو لا يفهمون، نحن نرى بعضنا البعض ونتحدث بشكل دائم".

وأضاف الخليفي: "هناك عقود يجب احترامها، نيمار كان متعاقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2022.. الأولوية بالنسبة لنا هي مشروعنا، فلم يجبره أحد على التوقيع معنا، لقد جاء بعلم كامل من هو باريس سان جيرمان".