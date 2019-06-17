رياضة | كلام نهائي.. مصطفى محمد وكاسونجو يعودان للزمالك الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلام نهائي.. مصطفى محمد وكاسونجو يعودان للزمالك الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على إعادة كل من مصطفى محمد والكونغولي كابونجو كاسونجو إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأسفرت اجتماعات خالد جلال مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك خلال الفترة الماضية عن الإتفاق على عودة مصطفى محمد وكاسونجو في الموسم المقبل وعدم تجديد إعارتهما.