رياضة | رسميا.. خالد العطوي يعتذر عن عدم تدريب شباب السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. خالد العطوي يعتذر عن عدم تدريب شباب السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خالد العطوي المدير الفني للمنتخب السعودي للشباب اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، موجهاً الشكر لكل من دعمه خلال فترة عمله مع “الأخضر.

وقال العطوي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الحمدلله من قبل ومن بعد أشكر جميع المسؤولين الرياضيين السابقين والحاليين في هيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، على منحهم لي الفرصة في السنوات الثلاث الماضية لخدمة وطني الغالي من خلال تدريب منتخب الشباب السعودي لكرة القدم، أعتذر للجميع و أتمنى للجميع التوفيق ودمتم بخير".

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وتابع العطوي: "إلى شعب المملكة العربية السعودية ومحبيه أشكركم على كل دعم قدمتموه لي، وأعلم أن الشكر لا يفيكم حقكم إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان".

وأضاف العطوي: "لكل من كان شريك معنا في مسيرتنا من أجهزة فنية وإدارية وطبية وإعلامية وأبنائي اللاعبين، ولكل من دعم مسيرتنا من مدربين وإعلامين ومتابعين ومحبين لكم مني كل الحب والتقدير والشكر والعرفان والامتنان".