رياضة | حارس جديد في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس جديد في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الهولندي ياسبر سيليسين حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني من الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة تبادلية.

وذكرت إذاعة "راك1" الإسبانية أن مسؤولي فالنسيا عقدوا اجتماعًا مع نظرائهم في برشلونة للتفاوض حول التعاقد مع سيليسين في الموسم المقبل.

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ويريد فريق برشلونة الحصول على مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو نظير الاستغناء عن سيليسين، وهو ما يسعى فالنسيا لتخفيضه.

وعرض فالنسيا على برشلونة عقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها سيليسين إلى فالنسيا، بينما سيتخلى الأخير عن حارسه البرازيلي نيتو لصالح "البلوجرانا".

وشارك الحارس البرازيلي في 47 مباراة مع فالنسيا بمختلف البطولات على مدار الموسم الماضي، ونجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 14 مباراة، واستقبلت شباكه خلالها 49 هدفًا.