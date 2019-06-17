رياضة | رئيس باريس سان جيرمان يصدم مبابي وريال مدريد بفرمان ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس باريس سان جيرمان يصدم مبابي وريال مدريد بفرمان ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، أن الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق العاصمة الفرنسية، لن يغادر حديقة الأمراء هذا الموسم.
وتابع الخليفي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: " الأمر محسوم مبابي باق بنسبة 200% مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل".
وكان اللاعب الفائز بلقب كأس العالم مع فرنسا، قد أثار الجدل، بعدما قام بكتابة رسالة غامضة ربطتها بعض الصحف الأوروبية برحيله إلى ريال مدريد
ويرغب ريال مدريد في ضم مبابي، بعد مطالبة جمهور الملكي من "فلورنتينو بيريز" رئيس النادي بالتعاقد معه أثناء تقديم "إدين هازارد" كلاعب جديد بالفريق يوم الخميس الماضي.