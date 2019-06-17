رياضة | موعد حضور ماريسيو ساري الى نادي اليوفينتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد حضور ماريسيو ساري الى نادي اليوفينتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير إيطالية، اليوم الإثنين، عن موعد اعلان المدير الفني الجديد ليوفنتوس، ماوريسيو ساري، إلى مدينة تورينو بإيطاليا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية "توتو سبورت" أن المدرب الايطالي من المتوقع أن يصل مدينة تورينو غدًا الثلاثاء، فيما سيقوم بإجراء أول زيارة لمركز الكونتيناسا الرياضي.

وتابعت أن ماويسيو ساري سيحدد مكان منزله الجديد في مدينة تورينو، قبل الرحيل لخوض الجولة التمهيدية في الصين الذي سيقوم بالحضور بها.

وأختتمت الصحيفة أن من المتوقع أن يعلن يوفنتوس رسمياً ساري، أمام وسائل الإعلام في منتصف الأسبوع، ومن المحتمل يوم الأربعاء القادم.