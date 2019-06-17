رياضة | شيخة آل ثاني تصطحب البرتغالي مانيش في زيارة للأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخة آل ثاني تصطحب البرتغالي مانيش في زيارة للأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت شيخة آل ثاني رئيس موسسة ساتوك وصاحبة فكرة كاس العالم للأيتام علي اصطحاب النجم البرتغالي مانيش صباح اليوم لزيارة المعالم التاريخية في القاهرة في مقدمتها الاهرامات التي نالت إعجاب النجم البرتغالي والوفد المرافق له .

من جانبه أكد البرتغالي مانيش علي سعادته الكبيرة بزيارة الاهرامات وهي اثار تاريخية عريقه تمني زيارتها ولكن لم تتح له الفرصة الا من خلال زيارته للقاهرة للمشاركة في دوري ساتوك للايتام موءكدا انه سوف يعود لزيارتها مرة اخري مع أصدقاءه في البرتغال والدول الأوربية لانه مكان اثري وتاريخي يستحق الزيارة.

وتوجه مانيش بالشكر لشخيخة ال ثاني و لمؤسسة ساتوك علي منحه هذه الفرصة لزيارة أماكن اثرية وتاريخية

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كان مانيش نجم منتخب البرتغال قد وصل الي القاهرة للمشاركة فى فعاليات النسخة الرابعة من دورى ساتوك الذى يستضيفها النادى الاهلي غدا الثلاثاء و المؤهلة لكاس العالم للايتام .

حضر مع مانيش وفد من البرتغال يشارك فى الفعاليات ويقوم بدراسة الفكرة للمساهمة فى تعميمها والوصل بها لأفضل مستوى بما يخدم الاطفال الايتام الذيم دائما ما تستهدفهم مؤسسة ساتوك .

كان فى استقبال مانيش والوفد البرتغالى مسئولى مؤسسة ساتوك الذين حرصوا على استقبال مانيش بالورد وتوفير كافة سبل الراحة من اجل الضيوف الذين سيتواجدون فى الحدث يوم الثلاثاء المقبل بالاضافة الى تواجد مسئولى هئية تنشيط السياحة الذين تعاونوا مع مؤسسة ساتوك الت ى قامت بتنظيم استقبال طيب للضيوف .

يستضيف النادى الاهلى لهذه النسخة من دورى ساتوك عقب البروتوكول الذى تم توقيعه بين شيخة ال ثانى رئيس اللجنة العليا لكأس ساتوك العالمي وصاحبة فكرة كاس العالم للايتام مع محمود الخطيب رئيس النادى للاهلى للتعاون بين الطرفين بما يحقق فوائد للاطفال الايتام وعددهم 200 طفل والذين سوف يشاركون فى هذه النسخة بحضور النجوم العامليين نونو جوميز ومانيش نجوم البرتغال الذين سيتواجدون للمشاركة فى هذه المناسبة بالنادى الاهلى ولهم علاقة طيبة مع المؤسسة والذي اشادوا بجهد وعمل مبذول من أجل اكتشاف مواهب الأطفال.