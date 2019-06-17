رياضة | وكيله: الزمالك يرغب في عودة رزاق سيسيه.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيله: الزمالك يرغب في عودة رزاق سيسيه.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبد الحميد عادل وكيل أعمال رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف الإدارة البيضاء من عودة الأخير في الموسم المقبل.

وقال عبد الحميد عادل في تصريحات خاصة: "الزمالك يرغب في عودة رزاق سيسيه خلال الموسم المقبل وأنتظر الحسم منهم بشكل رسمي".

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وتابع عادل: "سيسيه قدم مستوى مميزًا في الموسم الجاري مع الاتحاد السكندري ونجح في إثبات نفسه وكان من أهم اللاعبين بين صفوف زعيم الثغر.. اللاعب يمتلك في جعبته عدة عروض محلية وعربية ولكنه ينتظر الحسم من جانب إدارة الزمالك".

وعقد خالد جلال المدير الفني للزمالك جلسات مكثفة مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك في الأيام الماضية لوضع خطة الإعداد للمرحلة المقبلة والتعرف على قائمة الراحلين والعائدين من الإعارات على أن يتم الحسم في الأيام المقبلة.