رياضة | رسميا.. انتهاء أزمة عضويات الزمالك المستثاة للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. انتهاء أزمة عضويات الزمالك المستثاة للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنتهاء أزمة نادي الزمالك والموافقة على جميع العضويات المستثناة، ومن بينها عضويات الصحفيين.

Advertisements

وأكد رشوان، أن النقابة تلقت خطاب من رئيس نادي الزمالك بانتهاء أزمة عضويات الصحفيين، معلنًا انتهاء رفع الحظر عن اسم رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، بالجرائد والمواقع الإلكترونية.

وأكد نقيب الصحفيين، فتح مشروع علاج الصحفيين لمدة أسبوع بغرامة 400جنيه، بالإضافة لاشتراك الدفعة الجديدة.