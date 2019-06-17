رياضة | باعتراف أجيري.. صدمة عنيفة لمنتخب مصر قبل مباراة زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باعتراف أجيري.. صدمة عنيفة لمنتخب مصر قبل مباراة زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوجيء خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بأخطاء الدفاع الفادحة خلال المباراتين الوديتين أمام تنزانيا وغينيا قبل بطولة أمم إفريقيا 2019.

وتعرض أجيري لصدمة في مدافعي المنتخب وكثرة الأخطاء الفردية التي يصعب علاجها من جذورها قبل مباراة زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا.

ونقل أجيري لجهازه المعاون أن لم يتوقع هذه الأخطاء في صلب أساسيات عمل المدافعين داخل الملعب لذلك يجب العمل بقوة وكثافة على إعادة تجهيز المدافعين لتلافي هذه الأخطاء أمام زيمبابوي.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في أمم إفريقيا يوم الجمعة بلقاء زيمبابوي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.