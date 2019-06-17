كافاني: النقص العددي في صفوف الإكوادور ساهم في الرباعية

عترف إدينسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي لكرة القدم بأن النقص العددي في صفوف منافسه الإكوادوري جعل الفوز عليه أكثر سهولة.

وتغلب منتخب أوروجواي على نظيره الإكوادوري 4 / صفر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل.

وقال كافاني، الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة، إن طرد خوسيه كوينتيروس مدافع المنتخب الإكوادوري في منتصف الشوط الأول جعل الفوز أكثر سهولة بالنسبة لمنتخب أوروجواي.

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وأشار كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي:"الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول ساعدتنا على تحقيق هذا الفوز المطمئن".

وأضاف:"كنا نعلم مدى قوة المنافس، وكان اهتمامنا هو بدء المباراة بأفضل تركيز ممكن وأن نبذل كل ما بوسعنا في البداية وهو ما حققناه".

وأشار كافاني إلى أن الفريق على استعداد الآن للكفاح بقوة وبذل مزيد من الجهد في كل المباريات التي سيخوضها في البطولة والسعي لاستعادة اللقب القاري.