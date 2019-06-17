شكرا لقرائتكم الأوروغواي تكشر عن أنيابها وتسحق الإكوادور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ريو دي جانيرو - أ ف ب | منذ ساعة في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 15:49

كشر المنتخب الأوروغوياني عن أنيابه بفوز ساحق على نظيره الإكوادوري 4-صفر في بيلو أوريزونتي في افتتاح الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة ضمن كوبا أميركا لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل.



بكرت الأوروغواي بالتسجيل عبر لاعب وسط سياتل سوندرز الأميركي نيكولاس لوديرو في الدقيقة الخامسة، وعززت تقدمها في الشوط الأول بهدفين آخرين بواسطة الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي إدينسون كافاني (32) ونجم برشلونة الإسباني لويس سواريز (44)، واكتفت الأوروغواي حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (15) بهدف وحيد في الشوط الثاني وكان بالنيران الصديقة عبر مدافع الإكوادور أرتورو مينا في مرمى منتخب بلاده، وتلعب تشيلي حاملة اللقب مع اليابان مساء اليوم الإثنين في ختام الجولة الأولى.

وسيطر رجال المدرب أوسكار تاباريز على مجريات المباراة منذ البداية وتحديدا منذ طرد المدافع خوسيه كوينتيرو في الدقيقة 24 لضربه لوديرو بالكوع اثر التحام بين اللاعبين في صراعهما على كرة عالية في الجهة اليسرى.

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وأشهر الحكم البرازيلي اندرسون دارونكو البطاقة الصفراء في وجه المدافع الإكوادوري قبل أن يلجأ لتقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" ويلغي البطاقة الصفراء ويقرر طرده.

وعزز "ال بيستوليرو" سواريز صدارته لائحة الهدافين التاريخيين للمنتخب الأوروغوياني برصيد 57 هدفا بفارق 10 أهداف أمام "الماتادور" كافاني.

وتلتقي الأوروغواي في الجولة الثانية مع اليابان الخميس المقبل في بورتو أليغري، فيما تلعب الإكوادور مع تشيلي في اليوم ذاته في أرينا فونتي نوفا في سلفادور.