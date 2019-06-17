شكرا لقرائتكم بوقرة مدربا للفجيرة وستريبل للجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي- أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 08:43

يخوض مجيد بوقرة المدافع السابق للمنتخب الجزائري، أول تجربة من نوعها كمدرب اول بعدما أعلن نادي الفجيرة صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الإماراتي لكرة القدم التعاقد معه.



ولم يعلن الفجيرة مدة العقد مع بوقرة الذي لا يملك الخبرة الكافية كمدرب، لكن عبدالله بن قانون نائب رئيس النادي اوضح ان "اختيار بوقرة جاء عن قناعة بالرغم من حداثة تجربته التدريبية، الا ان معرفته الجيدة بالفريق بعد أن سبق له اللعب في صفوفه لموسمين متتاليين رجح كفته".

وسبق لبوقرة (36 عاما) الذي لعب للفجيرة بين 2014 و2016 ولمنتخب الجزائر في كأس العالم 2014 في البرازيل، ان شغل مهمة المدرب المساعد لمنتخب بلاده في كأس الامم الافريقية عام 2017 في الغابون، كما قاد فريق تحت 23 سنة في الدحيل القطري للقب الدوري لموسم 2018-2019.

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وقال بوقرة الذي لعب أيضا لرينجرز غلاسكو الاسكتلندي من 2008 حتى 2011 ولخويا من 2011 حتى 2016 "سعيد بالعودة مجددا للدوري الاماراتي ونادي الفجيرة كمدرب بعد ان خضت تجربة مع نفس الفريق كلاعب"، مؤكدا "سأعمل على بذل كل ما في وسعي لبناء فريق قوي قادر على المنافسة".

من جهته، تعاقد الجزيرة خامس الدوري الاماراتي مع المدرب الهولندي يورغن ستريبل ليحل بديلا لمواطنه داميان هيرتوغ الذي فشل في قيادة فريقه لاحتلال مركز مؤهل لدوري ابطال اسيا.

ولم يذكر الجزيرة عبر حسابه في "تويتر" قيمة ومدة عقدة ستيبل صاحب 49 عاما والذي يدرب أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي منذ تشرين الاول/اكتوبر 2018، كما سبق ان قاد هيرينفين وفيليم 2 تيلبورغ وهلموند سبورت في هولندا،وسيكون هيرتوغ رابع مدرب هولندي يتولي تدريب الجزيرة منذ 2015 بعد مواطنيه هينك تين كات ومارسيل كايزر وهيرتوغ.