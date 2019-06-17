شكرا لقرائتكم يوفنتوس يعلن تعيين ساري مدربا جديدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو- أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 14:03

أعلن يوفنتوس المتوج بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، تعيين ماوريتسيو ساري مدربا له بعد رحيل الأخير عن نادي تشلسي الإنكليزي الذي قاده للقب الدوري الأوروبي الموسم المنصرم.



وأوضح نادي السيدة العجوز في بيان "الآن، عاد ماوريتسيو ساري الى إيطاليا حيث درب معظم مسيرته. ومن اليوم، سيتولى مهامه في يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2022"، خلفا للمدرب ماسيميليانو أليغري الذي أعلن عن رحيله في ختام موسم 2018-2019.

من جهته، أعلن النادي اللندني توصله ويوفنتوس "لاتفاق بشأن إنهاء مبكر لعقد ماوريتسيو ساري مع تشلسي الذي يتبقى منه عامان، بناء لطلبه".