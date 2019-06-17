شكرا لقرائتكم المقاصة يطلب التعاقد مع "هلال" دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات جادة نظرائهم بوادى دجلة من أجل التعاقد مع هداف الفريق محمد هلال الذى تألق بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالى وأصبح محط أنظار أندية القمة بالدورى.
ويرتبط محمد هلال بعلاقة قوية مع أحمد حسام ميدو المدير الفنى الحالى لمصر المقاصة، الذى قام بتصعيد اللاعب عندما كان مديرا فنيا للفريق الدجلاوى فى السابق.
ويحسم مسئولو وادى دجلة وجهة اللاعب خلال الفترة المقبلة، أو التمسك به للمشاركة معهم فى الموسم المقبل خاصة وأن اليونانى تاكيس المدير الفنى للفريق تمسك بكافة اللاعبين المتواجدين معه فى الموسم الحالى.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يطلب التعاقد مع "هلال" دجلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.