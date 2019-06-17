المقاصة يطلب التعاقد مع "هلال" دجلة...

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات جادة نظرائهم بوادى دجلة من أجل التعاقد مع هداف الفريق محمد هلال الذى تألق بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالى وأصبح محط أنظار أندية القمة بالدورى.

ويرتبط محمد هلال بعلاقة قوية مع أحمد حسام ميدو المدير الفنى الحالى لمصر المقاصة، الذى قام بتصعيد اللاعب عندما كان مديرا فنيا للفريق الدجلاوى فى السابق.

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ويحسم مسئولو وادى دجلة وجهة اللاعب خلال الفترة المقبلة، أو التمسك به للمشاركة معهم فى الموسم المقبل خاصة وأن اليونانى تاكيس المدير الفنى للفريق تمسك بكافة اللاعبين المتواجدين معه فى الموسم الحالى.