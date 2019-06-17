جلال يؤجل حسم مكان معسكر الزمالك الخارجى...

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، حسم مكان معسكر الفريق الأبيض الخارجى، انتظاراً لإنهاء بعض التفاصيل مع الجهاز الإدارى، ومن بينها إمكانية استخراج تأشيرات دخول لجميع اللاعبين لإحدى الدول الأوروبية قبل نهاية الشهر الجارى من عدمه.

كما تدور مناقشات بين خالد جلال المدير الفنى للزمالك والجهاز الإدارى للفريق حول إمكانية توفير عدد معين من الوديات خلال ذلك المعسكر من عدمه وذلك لحسم مكانه بشكل نهائى.

وأخطر خالد جلال، جهاز الزمالك الإدارى، بأنه يرغب فى إقامة المعسكر الخارجى فى إحدى الدول العربية ولكن حالة الطقس أيضا ستحسم ذلك.