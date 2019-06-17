شكرا لقرائتكم حارس الأهلى يقضى إجازته مع أسرته فى الغردقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقضى على لطفى حارس مرمى النادى الأهلى أجازته مع أسرته فى مدينة الغردقة، قبل الانتظام فى تدريبات فريقه السبت المقبل، قبل السفر إلى إسبانيا للدخول فى المعسكر.

ومنح نادى الأهلى لاعبيه أجازة طويلة بعد تأجيل المباراتين المتبقيتين فى بطولة الدورى العام أمام المقاولون العرب والزمالك إلى ما بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية.

تزامنا فى الوقت الذى يتدرب فيه الفريق أسبوعاً فى ملعب التتش قبل السفر لخوض معسكر الفريق الخارجى.