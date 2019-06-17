شكرا لقرائتكم الأهلى لا يمانع رحيل الفيرارى ولكن بشرطين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتبط اسم عدد من لاعبى الأهلى بالرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لإفساح المجال أمام قيد لاعبين آخرين والإبقاء على عناصر الفريق الأساسية.

ويعد الحديث عن الرباعى الأجنبى هو الأكثر شيوعاً داخل الأهلى، خاصة أن هناك نيه داخل الأهلى للتعاقد مع لاعبين أجانب فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وحسم الأهلى قراره فيما يخص اللاعبين الأجانب وهو السماح للمغربى وليد أزارو بالرحيل، والإبقاء على الثنائى على معلول والنيجيرى أجايى بعد تجديد عقديهما، فى الوقت الذى لم يكن موقف الأنجولى جيرالدو واضحاً فى ظل وجود تباين فى آراء مسئولى الأهلى بشأن المردود الذى يقدمه، فهناك مجموعة ترى أنه لاعب هام ومفيد للفريق، وهناك مجموعة أخرى ترى أن رحيله أمر ضرورى على أن يتم التعاقد مع لاعب أفضل منه على المستوى الفنى، ويربط مسئولو الأهلى رحيل جيرالدو الملقب بالفيرارى بشرطين الأول هو تلقيه عرضا كبيرا على المستوى المالى والشرط الثانى أن يتم التعاقد مع بديل أفضل منه.