شكرا لقرائتكم أين يقضي نجوم الدوري السعودي إجازاتهم الصيفية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقوم اللاعبون بالتخلص من ضغوط الموسم الكروي بالسفر والتنعم بالرفاهية التي تساعدهم على الاستعداد لبطولات الموسم المقبل.

واختار نجوم الدوري السعودي السفر إلى أوروبا وأميركا اللاتينية، فيما اختار البعض العودة إلى بلدانهم وعائلاتهم أو قضاء الصيف في بعض الجزر الاستوائية.

وقرر المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز، هداف الهلال، قضاء إجازته الصيفية في جزر سيشل الواقعة في المحيط الهندي والتي تعد إحدى أجمل الوجهات العالمية لمحبي الشواطئ. وتعد فيكتوريا، عاصمة سيشل، أصغر عواصم العالم. ولتغيير أجواء الموسم الماضي والتنزه في أبرز المدن، قرر محمد البريك وهتان باهبري زيارة أشهر عواصم أوروبا، فالأول اختار لندن، المليئة بالمعالم السياحية والمتاحف ومقرات الأندية الشهيرة مثل تشيلسي وأرسنال، فيما ذهب باهبري إلى باريس وميلان الأنيقة والمسماة بعاصمة الموضة، كما وضع لندن ضمن مخطط إجازته.

وفضل الأسترالي ميلوس ديجينك، الذهاب إلى بلغراد الصربية، موطن أهله والتي لجأ إليها في سن صغيرة بعدما نزح عن كرواتيا بسبب الحروب، كما زار البوسنة والهرسك خلال إجازته، أما زميله الإسباني ألبيرتو بوتيا، فذهب إلى اليونان، موطن الفلاسفة والأساطير الإغريقية.

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واختار حسين المقهوي الذهاب إلى برشلونة الإسبانية، والتي تعد خيارا أولا للمسافرين إلى إسبانيا، وعادة ما يفضل السياح زيارة "كامب نو" ملعب برشلونة الشهير والتقاط الصور مع كؤوس الفريق الكاتالوني وعلى أرض الملعب الشهير. أما عبدالفتاح عسيري فقرر زيارة نيويورك الأميركية، مقر تمثال الحرية الشهير، ونادي نيويورك سيتي وريدبولز لكرة القدم، ونيتس ونكس لكرة السلة. وتعد باريس وجهة مفضلة للاعبين، فدجانيني تافاريس، مهاجم أهلي جدة، ذهب لها كما نشر صورا عبر حسابه في "إنستغرام" ويظهر برج إيفل في خلفية الصورة.

وفضّل وليد عبدالله، حارس النصر، الذهاب بعيدا عن آسيا وأروبا، إذ نشر صوره على حساباته في مواقع التواصل وهو يتجول في المكسيك والباهاماس بين الأميركيتين، وتعرف المكسيك بعدد من الأماكن السياحية اللافتة، مثل كانكون والمزارات الأثرية الخاصة بحضارة المايا كهرم تشيتشن إيتزا.

واختار البرازيليان مايكون وبيتروس أراوجو الذهاب إلى بلدان محتلفة، فالأول غادر إلى طوكيو اليابانية لقضاء الإجازة، فيما فضل لاعب النصر وريال بيتيس السابق العودة إلى البرازيل وقضاء الوقت مع عائلته والأصدقاء. وجاء اختيار زميلهما عبدالله الخيبري على العاصمة الفرنسية باريس، المشهورة بأحد أشهر عجائب الدنيا السبع، برج إيفل، وقوس النصر الواقع في جادة شانزليزيه الشهيرة.

وتوجه غاري رودريغيز، مهاجم اتحاد جدة، إلى أميركا لقضاء الإجازة، حيث نشر صورا له وهو يستمتع بشواطئ ميامي وشمسها الساطعة قبل أن ينشر صورا أخرى له مع صديقه جاميرو مونتيرو لاعب فيلادلفيا يوينيون معارا من ميتز، وهما يتجولان في تايمز سكوير في نيويورك.