كتب: أحمد أبو عقيل قدمت الجماهير المصرية مجموعة كبيرة من الهدايا التذكارية لنجم منتخب مصر محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المصري في الإسكندرية. وكشف مقربون من صلاح أن الهدايا تضم مجموعة "بورتريهات" للنجم المصري وتحف وهدايا تذكارية آحرى. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل حصول محمد صلاح على هدايا من بعض الجماهير خلال معسكر الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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