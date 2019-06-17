الامارات | سلطان سعيد يجري عملية رباط صليبي في الركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان سعيد يجري عملية رباط صليبي في الركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر " توتير" أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سلطان سعيد أجري عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليمنى تكللت بالنجاح بمستشفى هيلث بوينت في أبوظبي ،علما أن رئيس الوحدة الطبية للأكاديمية في النادي الدكتور محمد البديوي قد أشرف على حالة اللاعب خلال تواجده في المستشفى. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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