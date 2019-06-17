شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تأهب واسع النطاق في البلاد لتأمين فعاليات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعدت أجهزة وزارة الداخلية بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة، منذ لحظة وصول الفرق المتنافسة والضيوف إلى أرض الوطن، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر وسط ترحيب تام بهم، ومرافقة الحافلات التي تقل الضيوف إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة، بقوات أمنية ذات جاهزية عالية، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية المتواجدة على خطوط السير الخاصة بالضيوف.

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كما تم تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة، وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر.

فضلاً عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية، لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، خاصة الأثرية، في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

وتهدف الخطط الأمنية الموضوعة إلى تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ الآمن للإستمتاع بالبطولة التي يشاهدها العالم، والعمل على إنجاح البطولة وإظهارها بالصورة الحضارية المشرفة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.

الاستعدادات لتأمين أمم أفريقيا

الاستعدادات لتأمين أمم أفريقيا

الاستعدادات لتأمين أمم أفريقيا