استاد القاهرة ينهي استعداده لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى استاد القاهرة استعداده لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في 21 يونيو الجاري. وأجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، جولة تفقدية باستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق البطولة، للوقوف على كافة التجهيزات وأعمال التطوير وزرفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة.

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