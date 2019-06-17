شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يختتم معسكره في برج العرب استعدادًا لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم المنتخب الوطني معسكره بمدينة برج العرب، والذي استمر لمدة 11 يوماً، تخلله أداء مباراتين وديتين أمام منتخبي تنزانيا وغينيا، وفاز فيهما المنتخب الوطني، في إطار الاستعدادات لبطولة الأمم الافريقية.
ويغادر الفريق برج العرب في الساعة الواحدة والنصف ظهراً متوجها إلى القاهرة استعدادًا للبطولة، بعدما أدى المران الأخير صباح اليوم الإثنين، ويبدا غداً تدريباته استعدادًا لمباراة الافتتاح.
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