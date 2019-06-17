شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لمراجعة خطة تأمين أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التي بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كافة الفعاليات الكبرى التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المُشاركة في تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء، يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.

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وأكد «توفيق» أن ملف البطولة يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي وجه كافة أجهزة الدولة باتخاذ الإجراءات التي تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم أجمع.

واستعرض وزير الداخلية، محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها أجهزة الوزارة، وامتدت عناصرها إلى كافة محافظات الجمهورية، لاسيما المحافظات التي ستشهد فعاليات البطولة، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والضيوف والجماهير، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت الرياضية، وإحكام الرقابة على الطرق والمحاور وتسهيل دخول وخروج المشجعين للمباريات.

كما تم التوجيه بضرورة اتخاذ كافة التيسيرات اللازمة في استقبال مشجعي المنتخبات المشاركة بكافة الموانئ والمطارات.

وأعرب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ثقته الكاملة في قدرة وكفاءة رجال الشرطة على تنفيذ محاور خطط التأمين، بما يسهم في خروج البطولة بالصورة الحضارية المتميزة، التي تعكس مدى التطور والإنجاز الذي حققته الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لمراجعة خطة تأمين أمم أفريقيا