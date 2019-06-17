شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي يكشف كواليس استعدادت المنتخب لبطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق برنامج «مساء الأنوار يا أفريقيا» مع الكابتن مدحت شلبي على راديو «إينرجي»، وهو البرنامج الذي يقدم متابعة يومية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وتعليقات وتحليلات للمباريات، فضلا عن الانفرادات الحصرية، ويذاع البرنامج يوميا من الخامسة حتى السادسة والنصف مساءً.

وأكد «شلبي» في افتتاح البرنامج أنه سعيد بظهوره للمرة على الأولى على «إينرجي» متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجمهور، مشيرا إلى أنه سيحاول دائما إيصال المعلومات بكل دقة، كما وعد الجمهور بانفرادات حصرية.

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وكشف «شلبي» كواليس الاستعداد الأخيرة للمنتخب الوطني قبل لقاء غينيا الودي، في مداخلة هاتفية مع إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، الذي أكد أن اللاعبين حظوا بفترة راحة جيدة قبل المباراة الودية أمام غينيا، وأوضح أن غداء اللاعبين في يوم المباراة في العاشرة صباحا، والغداء في الثانية ظهرا، على أن يتواجد في الملعب في السابعة وربع، قبل ساعة ونص كاملة من المباراة، متابعا أن اللاعبين جميعهم يقيمون في غرف بمكان واحد معزول عن غرف النزلاء الآخرين في الفندق، كما كشف أنه لا يوجد حارس شخصي معين لمحمد صلاح «عمر ما محمد صلاح طلب حاجة شخصية.. المرة اللي فاتت كان طبيب علاج طبيعي نظرا لحالة (صلاح) الصحية«.

وأردف أن اللاعبين كانوا سعداء بشدة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل حماس كبير منهم لتقديم أداء مشرف، وتحدث «شلبي» عن آخر أخبار البطولة، حيث أرسل نجم المنتخب محمد صلاح، هدية لنابي كيتا لاعب وسط ليفربول ونجم المنتخب الكيني في المؤتمر الصحفي، في لفتة طيبة نالت ترحيب «كيتا»، كما نقل «شلبي» تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذي أكد أن منتخب بلاده سيلعب بشكل جماعي.

ووجه رئيس الاتحاد السنغالي رسالة لنجم منتخب بلاده ساديو ماني، وزميله المصري محمد صلاح، أن يستكملا مشوارهما في «ليفربول»، كما أوضح أن مجموعته ستلعب في القاهرة لكنه عسكر في الإسماعيلية، بسبب هدوء المدينة وجمال الطبيعة والطقس.