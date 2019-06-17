شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب أنجولا تصل مطار القاهرة للمشاركة في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، منتخب أنجولا، بصالة 4 التي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان في استقبال البعثة المهندس أحمد فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وعدد من قيادات الشركة، وفريق من إدارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود.

ويلعب منتخب أنجولا ضمن المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا، وتقام مبارياتها في مدينة السويس.