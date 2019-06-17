شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يتحدث عن محمد صلاح وفرص السنغال في حصد لقب أمم أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال، عن سعادته بتواجده في مصر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووجه «ماني» الشكر لكل القائمين على تنظيم البطولة، وكذلك المسؤولين في مدينة الإسماعيلية التي اختارها المدير الفني ليقام فيها معسكر الفريق.

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وأشاد «ماني» بحفاوة الاستقبال فور وصوله وزملاءه إلى مصر ومدينة الإسماعيلية التي يزورها لأول مرة، واصفًا إياها بأنها مدينة رائعة، وأجمل من مدن أوربية عديدة، وتتميز بالهدوء، وأن مشهد السفن في قناة السويس رائع للغاية.

وقال عقب أداء تدريبات فردية على ملعب فندق توليب، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، أن مصر بلد جميلة، وشعبها رائع مثل محمد صلاح، الذي يحظى بحب الجميع في ليفربول، وعن المنافسه على كأس الأمم اكتفى «ماني» بالإشارة بعلامة النصر.

مران فردي لنجم ليفربول ساديو ماني في معسكر السنغال بالإسماعيلية