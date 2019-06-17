تحديد موعد وصول ساري إلى تورينو

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، عن موعد وصول ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، إلى مدينة تورينو.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن ساري من المتوقع أن يزور مدينة تورينو غدًا الثلاثاء، فيما سيقوم بإجراء أول زيارة لمركز الكونتيناسا الرياضي، مقر تدريبات السيدة العجوز.

وأضافت أن ساري سيختار منزله الجديد في تورينو، عقب الجولة التفقدية لمركز التدريبات، وقبل الرحيل لخوض الجولة التمهيدية في الصين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يقدم يوفنتوس ساري، أمام وسائل الإعلام في منتصف الأسبوع، وبالأخص يوم الأربعاء المقبل.