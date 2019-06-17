وست هام يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد

كشف وست هام يونايتد، عن موقفه من رحيل لاعب الفريق خلال سوق الانتقالات، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه.
وارتبط اليونايتد بالتعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي عيسى ديوب، لاعب وست هام، والبالغ من العمر 22 عامًا، في ظل حرص أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، على تعزيز الخط الدفاع استعدادًا للموسم الجديد.
وذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندر" البريطانية، أن وست هام أوضح أن عيسى ديوب لن يغادر صفوف الهامرز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وانضم ديوب لصفوف وست هام في الصيف الماضي، قادمًا من تولوز، في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون جنيه استرليني، وشارك في 33 مباراة من أصل 38 مباراة لعبها الفريق في الدوري الإنجليزي.
وختمت بأن مانشستر يونايتد يهتم حاليًا بالتعاقد مع هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، والذي يُقيم بـ90 مليون إسترليني.
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