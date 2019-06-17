الخليفي: مبابي باقٍ في باريس سان جيرمان بنسبة 200%

أكد ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيبقى في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية رحيل النجم الفرنسي الشاب خلال الصيف الجاري.

وقال الخليفي في مقابلة مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "مبابي؟ أنا متأكد بأنه سيبقى في باريس سان جيرمان بنسبة 200%".

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وكان الخليفي وجه رسالة شديدة اللهجة للاعبيه قبل بداية الموسم الجديد قائلاً: "يجب على الجميع التغير في تحمل المسئولية، وعليهم بذل المزيد من الجهد والعمل أكثر، هم هنا ليسوا للاستمتاع".

وأشار الخليفي في تصريحاته إلى أن من يرغب الرحيل فأبواب النادي مفتوحة أمامه: "إذا لم يتفقوا مع وجهة نظري هذه، فالأبواب مفتوحة، لقد سئمت من تصرفات النجوم".

ويسعى الخليفي إلى إعادة ترتيب البيت الباريسي من جديد في الصيف الحالي حيث كانت البداية بتجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل ثم تغيير الإدارة الرياضية بعد إعادة البرازيلي ليوناردو لمنصب المدير الرياضي.