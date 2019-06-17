رئيس برشلونة ينفي الاتفاق مع جريزمان: لم نتواصل معه

نفى جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، توصله لاتفاق مع النجم الفرنسي أنتوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني.

وكانت تقارير صحفية ربطت جريزمان بالانتقال إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "RAC1" الإسبانية: "دائماً نقول ذلك، أننا لم نتكلم مع جريزمان، ولا يوجد بيننا شيئاً".

وأضاف: "سوف نرى ما يحمله سوق الانتقالات لنا خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

Advertisements

وتابع رئيس البارسا تصريحاته: "نحن نعمل بشكل هادئ وسليم، مازال لدينا شهر يونيو، يوليو وأغسطس كله للتحدث عن سوق الانتقالات".

واختتم بارتوميو تصريحاته: "نحن نقوم بعمل خطط، ونتطلع لرؤية بعض اللاعبين من الفريق الثاني للبارسا، هناك العديد من اللاعبين الذين بإمكانهم اللعب للفريق الأول هذا الموسم".

يذكر أن جريزمان أعلن رسمياً عن نيته في الرحيل عن أتليتكو مدريد خلال هذا الصيف.