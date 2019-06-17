لاعب ريال مدريد يقترب من بنفيكا

كشفت وسائل إعلام برتغالية، الإثنين، أن مهاجم ريال مدريد، راؤول دي توماس، أصبح قريبا للغاية من الانتقال إلى صفوف بنفيكا.
ولعب رأس الحربة الإسباني البالغ من العمر 24 عاما معارا خلال الموسمين الماضيين لصفوف رايو فايكانو، ليتحول إلى نجم الفريق.
وأكدت صحيفة (ريكورد) الرياضية أن بنفيكا رفع عرضه لشراء دي توماس، الذي يمتد عقده مع الريال حتى 2023، إلى 20 مليون يورو، بينما خفّض النادي الملكي قيمة اللاعب من 35 إلى 25 مليون يورو.
وقاد دي توماس فريق رايو في موسم 2017-18 للتأهل إلى الأضواء بعد تسجيله 24 هدفا، بينما سجل في موسم 2018-19 اجمالي 14 هدفا.
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