13 ميدالية لمنتخب الكونغ فو ببطولة العالم...

جدة - عمرو شويل حصد لاعبو منتخب الكونغ فو 13 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة العالم، التى تقام بالصين حاليا وتستمر حتى 19 يونيو الجارى، مقسمة إلى 3 ذهبيات، و8 فضيات، بالإضافة إلى برونزيتين.

وحقق الميداليات كل من يوسف عبدالرحيم، ملك محمد منتصر، وزياد اشرف، وبالنسبة للفضيات فأحرزها محمد أسامة، ومازن مدحت، ومروان محمود عاطف، وجنى عماد، وأحمد وحيد، وعمر نادر، ونور محمد تايجى، وفيما يخص الميداليات البرونزية فحققها كريم شعيب، وسلمى صلاح.