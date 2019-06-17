شكرا لقرائتكم كيف كرم لاعبو المنتخب الوطنى محمد صلاح أمام غينيا دون تدخل أجيرى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اتفق لاعبو منتخب مصر فيما بينهم على منح النجم محمد صلاح شارة الكابتن أمام غينيا فور مشاركته فى الشوط الثانى، رغم وجود أحمد على ومحمد الننى فى الملعب وهما أقدم منه ويستحقان حمل الشارة بعد خروج وليد سليمان.
وبحسب مصدر بالجهاز الفنى لمنتخب مصر فإن اللاعبين اتفقوا على منح صلاح شارة الكابتن تقديرا له واحتفالا بفوزه بدورى أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزى ليفربول، دون أن يكون للجهاز الفنى أى تدخل أو تغيير فى معايير اختيار كابتن الفريق.
تابع المصدر نفسه أن أحمد المحمدى هو كابتن المنتخب فى المباريات المقبلة، ولن يكون أى تغيير فى ترتيب "كباتن" الفريق، موضحا أن حمل صلاح الشارة أمس كان احتفالا وتكريما له ليس أكثر.
وصنع صلاح صنع هدفين أمس وقاد منتخب مصر للفوز على غينيا 3-1 وديا.
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