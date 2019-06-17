شكرا لقرائتكم الصورة الرسمية للمنتخب الوطنى قبل "كان 2019"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو المنتخب الوطنى بقيادة خافير أجيرى، على التقاط الصورة التذكارية الخاصة ببطولة أمم افريقيا 2019، بمشاركة الـ23 لاعبا الذين تم إدراجهم فى القائمة النهائية بجانب محمد أبو جبل الذى يتواجد فى المعسكر رغم استبعاده.

صورة المنتخب الرسمية Advertisements وتضم قائمة المنتخب النهائية 23 لاعبا هم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك). يذكر أن المنتخب الوطنى يختتم معسكره المغلق اليوم بالاسكندرية، على أن يتوجه الفريق للقاهرة ليبدأ غدا معسكره الأخير استعدادا لأمم افريقيا.

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