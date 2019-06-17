شكرا لقرائتكم الداخلية يحدد مليون جنية للاستغناء عن محمد صبحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة نادى الداخلية مبلغ مليون جنيه للاستغناء عن محمد صبحى حارس مرمى الفريق بعدما رفض الاستمرار مع الفريق بدورى القسم الثانى.

وهبط الداخلية الموسم الحالى بعد 8 سنوات قضاها فى الدورى، إلا أنه احتل المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة وهبط إلى القسم الثانى.

ويحاول ضياء عبد الصمد المدير الفنى الحالى للداخلية بناء فريق جديد يستطيع المنافسة على الصعود فى ظل المنافسة الصعبة التى ستشهدها المجموعة الثانية بالقسم الثانى.

ويرتبط محمد صبحى بعقد ممتد مع الداخلية لمدة موسم آخر، ولا يحق له التوقيع لأى نادى إلا بعد موافقة مسئولى ناديه.