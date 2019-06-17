سموحة يفتح المزاد لبيع حسام حسن.. وبيراميدز ينافس الأهلى...

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو سموحة على فتح المزاد على حسام حسن مهاجم الفريق تمهيداً لبيعه فى الصيف لأحد الأندية التى طلبت ضمه، وذلك بعد تألقه اللافت بقميص الفريق السكندرى ليس فى الموسم الجارى فحسب، ولكن على مدار السنوات الماضية.

كان مسئولو سموحة رفضوا رحيل حسام حسن لأحد أندية الدورى البلجيكى بداية من الموسم المقبل، بسبب ضعف المقابل المادى، حيث عرض النادى البلجيكى مبلغ 500 ألف دولار فقط لشراء حسام حسن، وهو المبلغ الذى لم يلقى قبولاً داخل النادى السكندرى.

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فى الوقت الذى دخل نادى بيراميدز على خط المفاوضات فى صفقة ضم حسام حسن، بينما يعد اللاعب واحد من أهم أهداف النادى الأهلى للتعاقد معه فى الصيف لتدعيم الهجوم الأحمر.

فى حين، يراهن مسئولو الأهلى على موافقة سموحة على بيع حسام حسن للفريق الأحمر فى ظل وجود رغبة من النادى السكندرى فى ضم إسلام محارب، وهو الأمر الذى وافقت عليه إدارة الأهلى بشكل مبدئى، ويعد حسام حسن هو الخيار الأول للأهلى محلياً فى مساعيه لتدعيم هجومه، نظراً لإيجاد صعوبة فى ضم أحمد على هداف المقاولون العرب والدورى العام، لمغالاة ناديه فى مطالبه المادية الخاصة ببيعه، فى الوقت الذى يراهن بيراميدز على رغبة سموحة فى الحصول على مقابل مادى كبير نظير بيع حسام حسن وهو الأمر الذى ستلبيه إدارة بيراميدز.