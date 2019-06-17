ليت الأيام تعود يوماً.. ذكريات أمم أفريقيا مع زيدان والحضرى...

جدة - عمرو شويل حرص محمد زيدان نجم المنتخب الوطنى السابق على استعادة ذكريات التتويج بكأس الأمم الأفريقية مع الفراعنة، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق النسخة المرتقبة من الكان والتى تستضيفها مصر فى 21 يونيو الجارى.

ونشر زيزو صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام جمعته بعصام الحضرى حارس مرمى المنتخب السابق، خلال احتفال الثنائى بتتويج مصر بالبطولة فوق العارضة، وعلق على الصورة قائلا: واحدة من أجمل لحظات حياتى.

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