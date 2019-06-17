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شكرا لقرائتكم ليت الأيام تعود يوماً.. ذكريات أمم أفريقيا مع زيدان والحضرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمد زيدان نجم المنتخب الوطنى السابق على استعادة ذكريات التتويج بكأس الأمم الأفريقية مع الفراعنة، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق النسخة المرتقبة من الكان والتى تستضيفها مصر فى 21 يونيو الجارى.
ونشر زيزو صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام جمعته بعصام الحضرى حارس مرمى المنتخب السابق، خلال احتفال الثنائى بتتويج مصر بالبطولة فوق العارضة، وعلق على الصورة قائلا: واحدة من أجمل لحظات حياتى.
زيدان والحضرى
يذكر أن المنتخب الوطنى يستعد لخوض أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية الجمعة المقبلة، حيث يواجه نظيره منتخب زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات على استاد القاهرة الدولي.
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