شكرا لقرائتكم المقاصة يتمسك بالمشاركة فى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة مصر المقاصة، أن الإدارة بصدد تقدم مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة تطلب فيها المشاركة بالبطولة العربية العام المقبل.

وقال المصدر إنه من حق مصر المقاصة والمقاولون العرب المشاركة فى البطولة العربية طبقا لترتيبهم فى جدول الدورى باحتلالهم المركز الخامس والسادس، خاصة أن الأربعة الأوائل سيشاركون فى البطولتين القارتين.

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كان اتحاد الكرة قرر مشاركة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بالبطولة العربية نظرا للشعبية الجماهيرية التى يتمتعون بها الفريقان، فى الوقت الذى يعترض فيه مسئولو ناديى المقاولون والمقاصة، مؤكدين أنهما الأحق طبقا لترتيب جدول الدورى.